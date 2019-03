Die Zahlen der Aumann AG kamen an der Börse nicht besonders gut an und führten zu einem deutlichen Kursverlust der Aktie in den vergangenen beiden Wochen. Auch bei den Analysten von Berenberg enttäuschte vor allem der Umsatz und daher überarbeiteten sie ihr Modell zur Aumann Aktie mit einem deutlich gesenkten Kursziel. Die Experten vergeben weiterhin eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel bei 35,50 Euro. Damit sinkt das Kursziel von vorher 51 Euro ...

