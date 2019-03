Zürich - Lenovo gibt heute die Ernennung von Arnold Marty zum Managing Director Lenovo PCSD (PC and Smart Devices) Schweiz mit Wirkung zum 1. April 2019 bekannt. Arnold Marty, zuletzt Deputy CEO bei der Meier Tobler Group in Nebikon, bringt exzellentes Fachwissen und langjährige Branchenerfahrungen mit und wird an Mirco Krebs, General Manager und Territory Leader Lenovo PCSD Group DACH berichten.

In seiner neuen Position wird Arnold Marty (53) die Strategie der PCSD-Group von Lenovo in der Schweiz konsequent auf die spezifischen Kundenbedürfnisse ausrichten, um die Position des Unternehmens weiter zu stärken und Marktanteile zu gewinnen. «Ich freue mich darauf, unsere Kunden bei ihrer digitalen Reise zu unterstützen», erklärt Arnold Marty. «Mit einem der grössten Geräteportfolios der Welt, einer führenden Position im Bereich Rechenzentrumstechnologie, über intelligente, von Algorithmen angetriebene vertikale Lösungen bis hin zu starken Partnerschaften, die Lenovo aufgebaut hat, halten wir alle Bausteine in der Hand, die es dafür braucht. Dabei legen wir grossen Wert auf ein Höchstmass ...

