- BARCLAYS CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 245 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 275 (350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 1600 (1400) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ULTRA ELECTRONICS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1750 (1500) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS MORRISON SUPERMARKETS TARGET TO 235 (255) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 300 (370) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS DIRECT LINE TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 370 (390) PENCE - GOLDMAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3200 (2950) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 360 (352) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 405 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1900 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 285 (275) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 1350 (1225) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2785 (2750) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES QUILTER TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 180 (145) PENCE - LIBERUM CUTS LOOKERS PRICE TARGET TO 126 (138) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS SAVILLS TO 'HOLD' ('BUY') - RBC RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 145 (135) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 2050 (1700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 750 (720) PENCE - 'BUY'



