Basel - Die französische Reederei CMA CGM hält nach Ablauf der Angebotsfrist am (gestrigen) 13. März 89,47 Prozent am Logistikunternehmen Ceva. Konkret kommt CMA nun auf knapp 49,4 der insgesamt ausgegebenen 55,2 Millionen Aktien, wie die an der Schweizer Börse SIX kotierte Ceva am Donnerstag mitteilte. Geboten wurden pro Aktie 30 Franken.

Gemäss Angebotsprospekt vom 28. Januar hatten CMA und "die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen" beim Start des Angebots schon 50,56 Prozent der Aktien. Gemäss Angebotsprospekt vom 28. Januar kam zu einem direkt gehaltenen Anteil von rund 33 Prozent je ein Forward Agreement mit Société Générale und Goldman Sachs sowie ein Swap-Abkommen mit Goldman Sachs. Insgesamt bezog sich das Kaufangebot damit lediglich auf 27,2 Millionen Aktien bzw. auf 49,44 Prozent der ausstehenden Aktien.

Die Reederei musste allen Ceva-Aktionären ein Pflichtangebot vorlegen, weil sie ihren Anteil auf gut 33 Prozent erhöht hatte. Denn laut Schweizerischem Aktienrecht muss bei der Übernahme von mehr als einem Drittel der Stimmen einer kotierten ...

