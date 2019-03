Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag nachgegeben und ist zeitweise unter die Marke von 1,13 US-Dollar gefallen. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1300 Dollar und damit weniger als am Morgen. Gegenüber dem Franken schwächte sich der Euro auf 1,1352 Franken ab. Der Dollar trat mit 1,0047 Franken auf der Stelle. Das Pfund büsste zum Franken an Wert ein und notierte bei 1,3288 Franken.

Belastet wurde der Euro von dem festeren Dollar. Dieser legte zu vielen Währungen zu, nachdem bekannt wurde, dass ein Gipfeltreffen zwischen den USA und China so bald nicht anstehen dürfte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete mit Bezug auf informierte Kreise, dass ein Treffen zwischen US-Präsident ...

