Das Ludwigshafener EPC-Unternehmen beginnt kommende Woche mit dem Bau eines 34-Megawatt-Solarparks. Derweil hat der schwedische Energiekonzern sein 5,7-Megawatt-Projekt schon am Netz. Das besondere hierbei: Die Photovoltaik-Anlage ist über Crowdfunding finanziert und findet sich am Standort eines Gaskraftwerks.Im vergangenen Jahr hatte der Photovoltaik-Zubau in den Niederlanden erstmals die Ein-Gigawatt-Marke übersprungen. Die große Nachfrage hält auch in diesem Jahr an, wie die neuesten Projektberichte zeigen. So will Pfalzsolar in der kommenden Woche mit dem Bau eines Photovoltaik-Kraftwerks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...