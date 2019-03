Zürich - Der Schweizer Fachkräfteindex des Personaldienstleisters Hays weist für das zweite Halbjahr 2018 eine weiterhin hohe Nachfrage nach Spezialisten für Engineering aus.

Engineering-Spezialisten sind in der Schweiz nach wie vor sehr gesucht. Dies zeigt der aktuelle Fachkräfteindex des Personaldienstleisters Hays für das zweite Halbjahr 2018. Mit einem Wert von 211 Punkten hat der Index demnach zum Ende des vergangenen Jahres ein Allzeithoch erreicht. Die Gesamtnachfrage nach neuen Engineering-Fachkräften fiel damit im 4. Quartal 2018 über doppelt so hoch aus wie zum Jahresbeginn 2015 (100 Punkte). In absoluten Zahlen bedeutet das, dass Ende 2018 insgesamt 4862 Positionen einer Besetzung harrten, darunter 1038 Entwicklungsingenieure und 985 Elektroingenieure.

Zu den fünf Spezialsierungen mit der grössten Nachfragesteigerung in den letzten vier Jahren zählen Qualitätsingenieure, Projektingenieure, Verfahrens- und Prozessingenieure, Maschinen- und Anlagenbauingenieure sowie Konstruktionsingenieure. Dabei weisen die beiden erstgenannten eine zweieinhalb Mal so hohe Nachfrage wie im 1.

Quartal 2015 aus.

Auf und Ab der Nachfrage im Maschinen- und Anlagenbau

Besonders auffällig stellt sich der Kurvenverlauf bei der Spezialisierung für den Maschinen- und Anlagenbau dar: Nach einer Spitze bei 258 Punkten im 1. Quartal 2018 war die Nachfrage schon im darauffolgenden Quartal ebenso rasant wieder eingebrochen. Der Niedergang setzte sich auch im 3. Quartal noch fort, bevor die Nachfrage sich zum Jahresende wieder erholte und auf einen Wert von 223 Indexpunkten zu stehen ...

