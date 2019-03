Mit einem 1:0 bei Inter Mailand hat sich Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend den Einzug in das Viertelfinale der Europa League gesichert. Luka Jovic schoss bereits in der 6. Minute den entscheidenden Auswärtstreffer.

Anschließend hatten die Hessen noch zahlreiche weitere Chancen, der Sieg war schließlich hochverdient. Das Hinspiel war torlos ausgegangen.