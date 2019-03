Eine beispiellose Hitze und sich verschlimmernde Trockenheitsbedingungen in vielen Anbaugebieten führten nur ein paar Wochen nach der ersten Veröffentlichung zu Aufforderungen, die jährliche Apfel & Birnenertragsschätzung abzusenken. Trotz erster Anzeichen für einen Rekordapfelertrag bewirkt der heißeste je verzeichnete Januar in dem Goulburn Valley in...

Den vollständigen Artikel lesen ...