Im neuseeländischen Christchurch sind am Freitagmittag (Ortszeit) mindestens 40 Menschen bei einer Schießerei an zwei Moscheen ums Leben gekommen. Zudem seien bei der Attacke 48 Menschen verletzt worden, die in umliegende Krankenhäuser gebracht worden seien, teilte Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern am Freitag mit.

"Es ist klar, dass dies nur als terroristische Attacke beschrieben werden kann", so Ardern weiter. Außerdem habe man improvisierte Sprengsätze an den Autos der Schützen gefunden, so die neuseeländische Premierministerin. Die örtliche Polizei teilte mit, man habe drei Männer und eine Frau festgenommen. Sprengvorrichtungen seien außerdem am Tatort gefunden worden, die vom neuseeländischen Militär entschärft wurden, so die Beamten weiter.

Laut Berichten von Augenzeugen hatte ein Mann zunächst in einer Moschee in der Innenstadt von Christchurch das Feuer eröffnet, wo sich Hunderte Muslime zum Freitagsgebet versammelt hatten. Später seien auch noch in einer anderen Moschee Schüsse gefallen.