Stark angefangen und am Ende zu früh gefreut - so ungefähr lässt sich der Kursverlauf von Wirecard in dieser Woche beschreiben. Dabei schien am Montag die Rückkehr in die alte Schiebezone zwischen 130 und 140/145 Euro zu gelingen, im Top kletterten die Papiere tags drauf sogar bis auf 136,50 und stellten dort ein neues Wochen- bzw. Monatshoch auf. Doch Wirecard kommt nicht zur Ruhe - neue Medienberichte machten den Bullen einen dicken Strich durch die Rechnung. Und sorgten für die nächste Abwärtswelle, die die Kurse heute früh bereits in Richtung der wichtigen 100-Euro-Barriere drückt. Die Erholungstendenzen sind damit wohl erst einmal passé... mehr dazu wie immer im Video. ...

