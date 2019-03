Tätigkeit: Die NZZ-Mediengruppe ist ein Schweizer Medienunternehmen, welches in die Geschäftsbereiche NZZ Medien und Business Medien (Veranstaltungen und Informationsdienste) eingeteilt ist. Der Geschäftsbereich NZZ-Regionalmedien wurde am 1. Oktober 2018 in das Joint Venture CH Media überführt, an dem die NZZ und AZ Medien beide je zur Hälfte beteiligt sind. Die Gründung von CH Media ermöglicht es der NZZ-Mediengruppe, Kräfte zu bündeln und sich dabei noch stärker auf das Kerngeschäft zu fokussieren.

Geschäftsjahr 2018: Die Jahresrechnung ist geprägt von der ab 1. Oktober nach der Equity-Methode konsolidierten CH Media (1.1. - 30.9.18: Vollkonsolidierung NZZ-Regionalmedien) und Sondereffekten. Mit der angepassten Konsolidierung der Regionalmedien sind deren Umsätze und Aufwendungen ab 1.10.18 nicht mehr in der Konzernrechnung enthalten; der 50%-Anteil an CH Media ist innerhalb des Betriebsergebnisses berücksichtigt. Vor allem die einmaligen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Integrationsprogramm von CH-Media, die hälftig in die Jahresrechnung der NZZ-Mediengruppe fliessen, haben das operative Ergebnis stark belastet. Ziel des Programmes ist es, die beiden Unternehmen aus der NZZ-Mediengruppe und der AZ Medien zusammenzuführen und damit Synergien zur Sicherung einer nachhaltigen Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...