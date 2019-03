Zürich - Die lokale Niederlassung von Sopra Steria, einem europäischen Marktleader im Bereich der digitalen Transformation, kündigt eine Partnerschaft mit ServiceNow an, Forbes" Nummer 1 der innovativsten Unternehmen der Welt. Die Zusammenarbeit soll öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen des privaten Sektors die gebündelten Vorteile der Expertise von Sopra Steria sowie der ServiceNow-Lösungen nutzbar machen.

ServiceNow unterstützt durch seine Cloud-basierte Plattform und Lösungen Mitarbeiter dabei, digital und effizienter zu arbeiten. Die Low- und No-Code-Entwicklungsumgebung der Now Platform ermöglicht es, schneller und einfacher Lösungen zu implementieren, welche die Mitarbeiter-Experience in den Mittelpunkt stellen und die Produktivität steigern.

Moderne sowie agile Low-Code-basierte Lösungen

Die Partnerschaft zwischen Sopra Steria und ServiceNow bietet das gebündelte Know-how beider Parteien mit dem Ziel, moderne sowie agile Low-Code-basierte Lösungen den Kunden in der Schweiz näher zu bringen. Durch die Kombination der ServiceNow-Plattform mit der langjährigen Expertise von Sopra Steria in der Projektumsetzung und dem umfassenden Know-how in der Prozessberatung profitieren Schweizer Kunden von massgeschneiderten Lösungen.

