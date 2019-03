New York - An der Wall Street haben am Freitag fast alle wichtigen Indizes wieder Fahrt aufgenommen. So legte der marktbreite S&P 500 nach seiner Verschnaufpause am Donnerstag um 0,20 Prozent auf 2814,01 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,62 Prozent auf 7288,01 Punkte.

Für Zuversicht sorgte der Plan Chinas, die Mehrwertsteuer ab dem 1. April zu senken. Zudem geht das Land angesichts der Handelsstreitigkeiten mit einem Investitionsgesetz auf ausländische Unternehmen und Investoren zu. Es soll für mehr fairen Wettbewerb sorgen.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hingegen gab um 0,16 Prozent auf 25'669,50 Punkte nach. Hier drückten einmal mehr Kursverluste bei den Aktien des Flugzeugbauers Boeing auf die Stimmung. Auf Wochensicht jedoch steuert der Dow auf ein Plus von knapp 1 Prozent zu.

Vor den Boeing des Unternehmens werden sich bald nagelneue Flugzeuge aus ...

