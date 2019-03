Interview: Die neue CEO von Solar Power Europe, Walburga Hemetsberger, erklärt ihre Ziele für die Entwicklung der europäischen Solarindustrie in den nächsten zehn Jahren. pv magazine sprach mit ihr während des Solarpower Summit des Verbandes Anfang März in Brüssel.Sie sind jetzt vier Wochen bei Solarpower Europe - was ist Ihr Eindruck? Walburga Hemetsberger (Foto): Ich bin sehr froh, dass ich zu einer Zeit, in der das europäische Photovoltaik-Geschäft boomt, bei Solarpower Europe gestartet bin. Ich habe ein fantastisches Team, das mir in den ersten Wochen sehr geholfen hat. Es liegen viele spannende ...

