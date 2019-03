Zum Auftakt des 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben sich Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Die Partie war spritzig gestartet: Vincenzo Grifo hatte die Gäste aus Freiburg in der 10. Minute in Führung geschossen, Gladbachs Alassane Pléa glich sieben Minuten später aus.

Anschließend hatte das Spiel nur noch ein paar Minuten Fahrt, danach wurde es zäh. Beide Mannschaften zeigten insbesondere in der zweiten Hälfte viele Aktionen im Mittelfeld - aber wenige im Strafraum. Freiburg kann sich über den Punktgewinn auswärts freuen, Gladbach gilt fast als "Angstgegner". Für die Ambitionen des Gastgebers ist das Unentschieden dagegen deutlich zu wenig.