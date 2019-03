Die PUMA SE strebt einen Aktiensplitt an und will damit seine Aktie billiger machen. Der Aktiensplit soll im Verhältnis von 1 zu 10 erfolgen. Das heißt, dass die bestehenden Aktien gegen 10 neue ausgetauscht werden. Damit will das Unternehmen Kleinaktionäre werben, die sich eher eine billigere Aktie leisten können, also die aktuell sehr teure Aktie von PUMA. Den Börsenwert wird dies natürlich nicht verändern, nur die Anzahl an ausgegebenen Aktien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...