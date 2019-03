Die Deutsche Bank und die Commerzbank werden laut eines Zeitungsberichts nach jetziger Planung vermutlich noch am Sonntag eine Adhoc-Mitteilung zur Aufnahme offizieller Sondierungsgespräche veröffentlichen. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf eigene Informationen.

Die Vorstände beider Geldhäuser sondieren demnach schon seit geraumer Zeit in kleinem Kreis, ob die beiden Geldhäuser zusammenpassen könnten. Getrieben auch von der Politik in Berlin gehen die Gespräche damit in die nächste Runde.