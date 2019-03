Nach dem Allzeithoch am 02. September mit einem Kurs von 160,20 Euro musste Sartorius Gewinnmitnahmen verbuchen und die Aktie fiel bis 103,50 Euro nach unten. Die psychologisch wichtige Marke von 100,00 Euro wurde also nicht getestet und die Gegenreaktion führte Sartorius am 19. Februar wieder bis 153,40 Euro. Die Aufwärtsbewegung läuft und wir gehen davon aus, dass die Aktie wieder Anschluss an die Höchstkurse findet. Das Unternehmen hatte gute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...