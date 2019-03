Moneycab.com: Herr Züsli, die Bank Leerau Genossenschaft hat 2018 ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt. Der Geschäftserfolg betrug fast 5 Mio Franken, der Gewinn 1,37 Mio Franken und das Eigenkapital konnte um fast 8% auf 56,63 Mio Franken gesteigert werden. Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?

Stefan Züsli: Ja, das sehr erfreuliche Resultat lag sogar über meinen hochgesteckten Zielen. Wir wussten, dass wir nochmals in einigen Bereichen Kosteneinsparungen erzielen werden. Damit haben wir unser vor fünf Jahren beschlossenes Kostenoptimierungsprogramm erfolgreich umgesetzt. Das bemerkenswert tiefe Cost-/Income-Ratio von 43 % bestätigt unsere hohe Effizienz im Betrieb. Zum guten Zinsergebnis trug auch das von Jahresanfang weg solide Wachstum bei den margenstarken Baukrediten bei. In der Folge resultierte der beste Geschäftserfolg in der Geschichte der Bank Leerau.

Insgesamt stiegen die Kundenausleihungen um 4,8% auf fast 610 Mio Franken. Ihr Kerngeschäft ist die Hypotheken-Vergabe. Wie präsentierte sich die Bautätigkeit in der Region im vergangenen Jahr?

Die gute Lage im Wirtschaftsraum Mittelland mit der Nähe zur A1 hält die Nachfrage nach Wohn- und Geschäftsräumen in der Region unverändert hoch. Trotzdem sind die Baulandpreise in unserem Marktgebiet noch vergleichsweise moderat. Die Bautätigkeit entwickelte sich deshalb weiter erfreulich, sowohl im Eigenheimsektor wie auch bei Renditeobjekten. Wir hätten problemlos doppelt so viele Ausleihungen tätigen können, blieben aber unserer Strategie treu. Diese heisst: «Qualität vor Quantität und kein Wachstum über den Preis».

Hat die Bank Leerau angesichts der weiterhin extrem tiefen Zinsen andere Geschäftsfelder, in denen sie wachsen kann?

Das Hypothekargeschäft und die Firmenkredite an Gewerbebetriebe bleiben unser mit Abstand wichtigstes Geschäftsfeld. Wir haben die Zinsentwicklung richtig eingeschätzt und uns frühzeitig darauf eingestellt. Wie das Ergebnis im Geschäftsjahr 2018 zeigt, erzielen wir auch im aktuellen Zinsumfeld gute Erfolge aus dem Zinsengeschäft. Beim Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft sind die Wachstumschancen mit unserer Struktur begrenzt. Steigern werden wir die Liegenschaftserträge dank den Eigenbauten.

Stefan Züsli, Vorsitzender der Geschäftsleitung Bank Leerau

Sie haben im vergangenen Jahr teure Vorsorgegelder der 2. Säule im Umfang von 31,8 Mio Franken abgebaut. Sind diese Gelder in Anbetracht des ...

