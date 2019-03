Zürich - Die Industrie- und Handelsgruppe Orell Füssli blickt auf ein schwieriges Geschäftsjahr 2018 zurück. Der Umsatz war rückläufig, und der Verkauf von Teilen der Tochtergesellschaft Atlantic Zeiser führte beim Traditionsunternehmen zu roten Zahlen. Den Aktionären winkt im Jubiläumsjahr dennoch eine Sonderdividende.

Der Umsatz ging in der Berichtsperiode um 8 Prozent auf 264,9 Millionen Franken zurück, teilte die Gesellschaft am Montag mit. In der grössten Sparte Sicherheitsdruck sanken die Erträge um 13 Prozent auf 112,3 Franken. Leicht verbessert zeigte sich dagegen der Buchhandel mit einem Umsatz von 92,2 Millionen Franken, was einem Wachstum von 2,1 Prozent entspricht.

Tiefrote Zahlen wegen Wertberichtigungen

Bei der dritten Division Atlantic Zeiser sind die Zahlen aufgrund der im letzten Jahr umgesetzten Umstrukturierung ...

