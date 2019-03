Frankfurt -Der Euro hat am Montag an die starken Gewinne der Vorwoche angeknüpft und weiter zugelegt. Am frühen Vormittag erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch bei 1,1350 US-Dollar, nachdem sie in der vergangenen Nacht bei 1,1320 Dollar gehandelt worden war.

Zum Franken notiert der Euro bei 1,1363 Franken nach 1,1346 am Freitagabend. Der Dollar geht derweil mit 1,0017 Franken knapp oberhalb der Parität um.

Es wird mit einer Zinsanhebungspause der US-Notenbank ...

