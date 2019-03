Baar - Die Liechtensteinische Post AG hat sich entschieden, zukünftig im eigenen Filialnetz den Kauf- und Verkauf von Kryptowährungen am Schalter anzubieten. Kryptowährungen, basierend auf verschiedenen Blockchain-Technologien, gewinnen in der Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig ist der Krypto- und Blockchain-Markt ein sehr junges Marktsegment mit stark zunehmenden Wachstumsraten in den nächsten Jahren.

In der Einführungsphase können ausschliesslich Bitcoins gekauft werden. Im Ausbau soll das Angebot mit weiteren Kryptowährungen wie Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BTC) und Ripple (XRP) erweitert werden.

OTC Lösung der Värdex Suisse AG

Für diese Angebotserweiterung ist die Liechtensteinische Post AG eine Partnerschaft mit der Värdex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...