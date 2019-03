In der niederländischen Stadt Utrecht sind am Montag mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Demnach wurden umfangreiche Rettungsmaßnahmen gestartet. Auch drei Rettungshubschrauber seien im Einsatz. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, Helfer nicht bei ihrer Arbeit zu behindern. Der Vorfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge gegen 10:45 Uhr in einer Straßenbahn.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Auch über die Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben.