Die Crowdinvesting-Plattform "ecoligo.investments" erweitert das Photovoltaik-Projekt für die Central University in Ghana. Investoren können sich ab 100 Euro beteiligen.Für ein weiteres Vorhaben in Ghana sucht die Crowdinvesting-Plattform "ecoligo.investments" ab sofort Privatanleger. Wie das Berliner Start-up am Montag veröffentlichte, geht es um die Erweiterung des Photovoltaik-Projekts für die Central University in der Nähe von Ghanas Hauptstadt Accra. Ziel des ersten Projektschritts war demnach eine Photovoltaik-Anlage mit 125 Kilowatt für die Studentenwohnheime auf dem Miotso Campus in Dawhenya. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...