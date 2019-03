Zürich (awp) - So schnell kann sich die Meinung ändern. Im Zuge der Finanzkrise schienen viele Institute als zu gross - to big to fail (TBTF) - und verschiedene Massnahmen sollten daher dafür sorgen, dass Banken in Schieflage keine Risiken mehr für den Steuerzahler darstellen sollten. Nun gilt Grösse in der Branche wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...