Zürich - So schnell kann sich die Meinung ändern. Im Zuge der Finanzkrise schienen viele Institute als zu gross - to big to fail (TBTF) - und verschiedene Massnahmen sollten daher dafür sorgen, dass Banken in Schieflage keine Risiken mehr für den Steuerzahler darstellen sollten. Nun gilt Grösse in der Branche wieder als Vorteil.

Seit der Finanzkrise hätten sich die Bankenplätze unterschiedlich entwickelt, schrieb die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) in einem am Montag veröffentlichten Diskussionspapier. Grosse amerikanische und chinesische Banken seien im letzten Jahrzehnt stark gewachsen, die grossen europäischen Banken dagegen deutlich geschrumpft.

Auch die beiden Schweizer Grossbanken seien kleiner als vor zehn Jahren und hätten sich neu ausgerichtet, so das Papier weiter. Viele Kommentatoren sähen die Schrumpfung heute als Ausdruck der Schwäche, hiess es weiter. "Gar vom Marignano der Schweizer Banken war jüngst in der Presse zu lesen." Es sei wenig tröstlich, dass viele europäische Institute teilweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...