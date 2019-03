15 Start-ups aus 11 Ländern präsentieren ihre Geschäftsmodelle für den Klimaschutz beim "Start Up Energy Transition Tech Festival" am 9. April in Berlin. 15 Start-ups aus Europa, Australien, China, Thailand, Uganda und den USA haben es ins Finale des "Start Up Energy Transition (SET) Award" 2019 geschafft. Ob autonome elektrische Lkw, organische Solarzellen oder Energiedatenmanagement mit Blockchain: ...

