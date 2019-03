Zürich - Nach einer ordentlichen Vorwoche hat die Schweizer Börsen den Handel am Montag mit einem kleinen Plus beendet. Der Leitindex SMI bewegte sich im Tagesverlauf in einer engen Spanne seitwärts. Das am Freitag markierte Jahreshoch von rund 9'510 Punkten lag zeitweise in Griffnähe, wurde jedoch nicht ganz erreicht. Von der Wall Street kamen am Berichtstag kaum neue Impulse. Wie Händler berichteten, warten die Anleger dort auf die geldpolitischen Entscheidungen und Aussagen der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

Laut Börsianern werden primär die Projektionen des Fed für die weitere Zinsentwicklung im Fokus stehen. Bislang hatte der geldpolitische Rat bis Ende 2020 drei weitere Leitzinsschritte in Aussicht gestellt. "Dies dürfte nun auf ein bis zwei Zinsschritte reduziert werden", lautete ein Kommentar. In Europa richtete sich der Fokus auch auf den Brexit. Dabei machte Parlamentspräsident John Bercow Premierministerin Theresa May einen Strich durch die Rechnung. Er schloss eine dritte Abstimmung über den Brexit-Deal aus, sollte es keine Änderungen an der Beschlussvorlage geben.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,15 Prozent höher bei 9'496,93 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,12 Prozent auf 1'466,10 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) ...

