In der dritten und letzten Zusammenfassung von den Organisatoren der 7. Internationalen Blaubeer-Konferenz (VII International Blueberry Conference), die vom 7.-8. März, in Polen stattfand, liegt der Fokus auf der Zukunft des Blaubeermarktes. Foto © International Blueberry Conference Eine neue Auswahl an Blaubeersorten gibt dem Sektor eine Chance für weitere Entwicklung....

Den vollständigen Artikel lesen ...