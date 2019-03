Schlieren - Der Maschinenbauer Schlatter hat 2018 einen Betriebsgewinn von 3,8 Millionen Franken und einen Konzerngewinn von 3,7 Millionen Franken erzielt. Das am Dienstag publizierte definitive Ergebnis entspricht damit den im Januar gemachten ersten Angaben.

Mit dem Ergebnis liegt Schlatter deutlich über den Vorjahreswerten, wobei die Gewinnzahlen mit der Umsatzsteigerung mehr als nur Schritt hielten. 2017 kam Schlatter bei einem Umsatz von 101,1 Millionen Franken auf einen EBIT von 2,5 Millionen Franken und einen Konzerngewinn von 2,9 Millionen Franken.

Allerdings schreiben nicht beide Geschäftssegmente der Schlatter Group schwarze Zahlen. So erzielte das Segment Schweissen 2018 einen deutlichen Gewinn, während das Segment Weben knapp unterhalb der Gewinnschwelle liege, heisst es im Communiqué vom Dienstag. Darin kündigt Schlatter auch Produktentwicklungsprojekte an, welche den Eintritt in Wachstumsmärkte zur Herstellung technischer Textilien ...

