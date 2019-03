Der Grünen-Politiker Dieter Janecek hat vor Cyber-Angriffen im Vorfeld der Europawahl gewarnt. "Im Moment müssen wir leider fest davon ausgehen, dass es zu massiven Aktionen im Netz kommt, die das Ziel haben, die Europawahl zu beeinflussen", sagte der Digitalexperte der Grünen der "Augsburger Allgemeinen".

Das "Netzwerk der Europazerstörer und Verhetzer" habe bereits mit seinen Kampagnen begonnen. "Erste Cyberangriffe auf europafreundliche Organisationen haben bereits stattgefunden", so Janecek. In den Wochen unmittelbar vor der Europawahl könne es "richtig schlimm" werden, fügte der Grünen-Politiker hinzu. Als Beispiele für Manipulationen im Netz nannte er Gerüchte, gefälschte Bilder oder Hassbotschaften gegen Migranten.

"Autoritäre Regime versuchen, die Demokratie insgesamt zu schwächen, Menschen zu desinformieren und so zu verunsichern, dass sie dann radikal wählen." Um die Demokratie vor den Angriffen aus dem Netz besser zu schützen, forderte Janecek, die Infrastruktur in der Informationstechnik sicherer zu machen und die Schwachstellen in den Griff zu bekommen.