Herisau - Der Kabel- und Elektrokomponentenhersteller Huber+Suhner hat 2018 deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Die Aktionäre sollen daran über eine höhere ordentliche Dividende teilhaben, welche um eine Sonderdividende zum 50-Jahre-Jubiliäum ergänzt wird.

Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte um knapp 42 Prozent auf 82,5 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die entsprechende Marge verbesserte sich dabei deutlich auf 9,3 Prozent. Sie liegt im oberen Bereich des angestrebten Zielbandes. Die verbesserte Profitabilität wird nebst dem höheren Umsatz auf unterproportional gestiegene Kosten und einen günstigen Produktemix zurückgeführt.

Der Reingewinn legt mit einem Plus von über 45 Prozent in ähnlichem Rahmen wie der EBIT zu und erreichte 61,4 Millionen Franken. Die ordentliche Dividende soll deshalb um 40 Rappen auf 1,50 Franken erhöht werden, wie bereits vor gut zwei Wochen bekanntgegeben wurde. Weil im laufenden Jahr das 50-Jahr-Jubiläum gefeiert wird, erhalten die Teilhaber zudem eine Sonderdividende von 1 Franken, insgesamt also 2,50 Franken.

Mit den Zahlen hat Huber+Suhner die Vorgaben der Analysten übertroffen.

