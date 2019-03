Die B737 Max-Katastrophe trifft Boeing zum verkehrten Zeitpunkt. Gerade im letzten Jahr hat das Unternehmen aus Chicago deutlich mehr als in den vorangegangenen drei Quartalen investiert. 2018 wurde insgesamt so viel Geld in Zukunftsprojekte gesteckt, wie in den drei Jahren zuvor zusammen. Die Erwartungen sind riesig. Das hatte sich auch im Aktienkurs manifestiert, der zu Jahresbeginn um rund 40% zulegen konnte, getragen vor allem durch den Bestelleingang. Allein 5000 Exemplare des neuen Passagierflugzeugs warten darauf, zusammengebaut zu werden. Sie hätten den Flieger zum erfolgreichsten Passagierflugzeug in der Geschichte des Unternehmens gemacht. Und das, obwohl bereits alle Vorgängermodelle ungemein erfolgreich waren. Boeing baut auch Militärflugzeuge, Drohnen, Helikopter, Satelliten und Raketen und kommt auf einen Jahresumsatz von über 100 Milliarden Dollar. Der Reingewinn kam im letzten Jahr auf über 10 Milliarden Dollar zu liegen.

Aufträge für sieben lange Jahre

Mit 52 Einheiten pro Monat, wollte Boeing zweieinhalb mal so viele B737 produzieren als alle anderen Boeing-Ziviljets zusammen. Dieser ehrgeizige Plan muss nun revidiert werden. Die 737 800er und 900er sind knapp unter 100 Millionen Dollar zu haben. Von den 5000 bestellten Exemplaren entfällt der Grossteil auf diese Kategorie, was in der Spitze einem Auftragsvolumen von einer halben Billion USD entspräche: Das sind umgerechnet fünf volle Jahresumsätze.

Missglückte Schadensbegrenzung

Boeing wird versuchen, so viel wie möglich zu retten. Aber der Schaden, der durch das zögerliche Update der Flugsteuerungssoftware und die mangelhafte Pilotenschulung entstanden ist, wiegt schwer. Wir hatten am 13. März vorhergesagt, ...

