Basel - Im Zuge der Unternehmensstrategie Simply Safe geht die Baloise eine Kooperation mit dem Start-up insurninja ein. insurninja ist spezialisiert auf das Design und den Vertrieb von Versicherungen rund um E-sports, Gaming und digitales Entertainment. Mit dieser Partnerschaft erweitert die Baloise ihr Ökosystem "Home" auch in diesem Wachstumsmarkt, gewinnt wertvolles Know-how und bedient ein breites Kundensegment mit massgeschneiderten Versicherungslösungen.

Das Düsseldorfer Start-up insurninja bietet über ihre Website neu auch in der Schweiz exklusive Versicherungslösungen für Gamer und E-sports-Athleten an. Die Produktpalette soll in Zukunft durch die Interaktion mit der Community kontinuierlich weiterentwickelt werden, um so dieselbe persönliche, finanzielle und rechtliche Sicherheit für Kunden in ihrer Lebenswelt zu gewährleisten, die auch im virtuellen Raum stattfindet. Die innovative, kundennahe und auf Sicherheit ausgerichtete Mission von insurninja harmoniert mit der Unternehmensstrategie "Simply Safe" ...

