Zürich - Weil in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum ansteht, findet die LAS-Konferenz 2019 an zwei Tagen statt - am 21. und 22. Mai im Conference Center des Hallenstadions. Wir freuen uns auf 4 Keynotes, 10 Vorträge, 6 Workshops, ein Fishbowl, ein Podium sowie eine Networking Party.

Ein Highlight gleich vorab: Mary Poppendieck wird als eine von insgesamt 4 Keynotes zum ersten Mal seit 2010 wieder an der Lean, Agile und Scrum Konferenz auftreten. Sie gehört seit dem Agilen Manifest als fester Bestandteil zu den wichtigen Autorinnen, welche die Agilität geprägt haben. Ihre Bücher und Vorträge zum Lean Software Development gehören schon lange zu den Klassikern. Wer Mary Poppendieck an der LAS Konferenz erleben möchte, wird sich davon überzeugen können, dass sie weiterhin frische Perspektiven in die Welt der agilen Softwareentwicklung bringt.

Die weiteren Keynotes bestreiten Jason Little (Thema: Lean Change Management), Damian Hughes (Liquid Thinker) sowie Franz Rösli (Business Transformation & Beyond Budgeting). Genauere Infos dazu sind auf der Website nachzulesen.

Community hat mitgestaltet

