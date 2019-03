Bern - Die Schweizer Exportwirtschaft hat im Februar erneut ein Wachstum verzeichnet. So stiegen die Exporte im Vergleich zum Vormonat saisonbereinigt um 2,3 Prozent auf 19,40 Milliarden Franken (real +1,3%).

Die Importe sanken derweil um 1,2 Prozent auf 17,36 Milliarden Franken (real -3,0%). Sie blieben aber weiterhin klar über der 17-Milliarden-Franken-Grenze, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. In der Handelsbilanz resultiert ein Überschuss von 2,04 Milliarden Franken.

Bei ...

