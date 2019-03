Der Solarpark in Moerdijk in den Niederlanden soll zur Energieversorgung der Shell-Raffinerie beitragen. Das Photovoltaik-Unternehmen Biosar Energy hat die Anlage mit Modulen von Suntech gebaut.Shell hat an seinem Chemiestandort Moerdijk in der niederländischen Provinz Nordbrabant ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 27 Megawatt Leistung in Betrieb genommen. Dem Mineralöl- und Erdgas-Unternehmen zufolge handelt es sich um einen der größten Solarparks in den Niederlanden. Projektierer Biosar Energy hat dafür 76.000 monokristalline Halbzellen-Modulen von Suntech verbaut. Den Solarstrom will Shell für ...

