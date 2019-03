Knapp 30 Prozent der Fläche Deutschlands sind Waldflächen. Mit einer Fläche von 106.380 Quadratkilometern (29,7 Prozent) prägt der Wald die Landschaft nach den Landwirtschaftsflächen (182.178 Quadratkilometer oder 50,9 Prozent) am stärksten, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.

Im Vergleich dazu betragen die Flächen für Siedlung 32.986 Quadratkilometer (9,2 Prozent) und für Verkehr 18.046 Quadratkilometer (5,0 Prozent). Die waldreichsten Länder sind Rheinland-Pfalz (40,6 Prozent der Gesamtfläche), Hessen (39,8 Prozent) und Baden-Württemberg (37,8 Prozent), so die Statistiker weiter. Die waldärmsten Länder unter den Flächenländern sind Schleswig-Holstein (10,3 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (21,2 Prozent) und Niedersachsen (21,5 Prozent). Von den Stadtstaaten hat Berlin mit 17,7 Prozent den größten Waldflächenanteil, in Bremen liegt der Anteil dagegen nur bei 1,1 Prozent und in Hamburg bei 5,3 Prozent.