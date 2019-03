Im September stieg die Evonik-Aktie noch mal bis auf 32,66 Euro an und ging anschließend in eine ausgedehnte Korrektur über. Diese ließ den Kurs der Aktie am 3. Januar im Tief bis auf 21,54 Euro zurückfallen, ehe die Käufer an den Markt zurückkehrten. Sie stabilisierten den Wert und leiteten eine neue Aufwärtsbewegung ein. Diese hat den Kurs mittlerweile wieder auf über 25 Euro ansteigen lassen und dabei auch die 50-Tagelinie (EMA50) überquert. Das bisherige Hoch in 2019 wurde am 5. März bei ... (Alexander Hirschler)

