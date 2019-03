Berlin - Fintech-Startups beschäftigen im Frühjahr 2019 die Finanzwelt. Weltweit drängt eine grosse Zahl neuer Firmen mit technologisch weit entwickelten Finanzinnovationen auf die Märkte. Dies gilt sowohl für Finanzinstrumente als auch Dienstleistungen.

Startups wie Acorns Grow gelingt es, gewaltige Summen an Investitionen zu sammeln. Auch Deutschland kommt im Fintech-Sektor eine Vorreiterrolle zu.

Acorns Grow mit 700 Millionen Dollar Investitionsrunde

Ein Beispiel für ein erfolgreiches Fintech-Startup ist Acorns Grow Inc. Die in den USA ansässige Firma entwickelt eine Anwendung für Micro-Investing. Acorns Robo-Advisor-Lösung nimmt das ungebrauchte Geld des Nutzers und verwendet es für die Investition in computergesteuerte Investment Accounts. Ende 2018 sorgte Acorns Grow für Aufsehen, als die Firma das ehrgeizige Ziel verkündete, 700 Millionen Dollar an Geldern in einer einzigen Investitions-Runde einnehmen zu wollen - und grossteils Erfolg damit hatte.

Die App von Acorns springt auf den immer populäreren Trend des Micro-Investings auf: Das Geld der Nutzer wird automatisch in EFTs (Exchange Traded Funds, börsengehandelte Indexfonds) investiert, die Höhe des Risikos kann der Anleger selbst wählen. Der EFT Handel auf einschlägigen Börsen gehört aktuell zu den populärsten Investment-Methoden unter Anlegern. Immer mehr Händler im Netz bieten EFTs ...

