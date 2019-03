Am 19. Februar hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Siemens zukommen lassen. Der Artikel dazu hatte den Titel: "Siemens: Wird die Abwärtsbewegung beendet? Dann könnte da was gehen!" Dieser Trade ist am nächsten Tag angelaufen und wer mit dem vorgeschlagenen Zertifikat eingestiegen ist, kann bereits auf einen schönen Gewinn von 60 Prozent schauen.Am 25. Februar hatten wir unter dem Titel: "Siemens: Aktie will nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...