Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WDP: Walt Disney am 19.3. -2,76%, Volumen 487% normaler Tage , PA9: Travelers Companies am 19.3. -1,49%, Volumen 115% normaler Tage , BAC: Verizon am 19.3. -0,98%, Volumen 83% normaler Tage , JNJ: Johnson & Johnson am 19.3. 0,93%, Volumen 78% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 19.3. 1,09%, Volumen 98% normaler Tage , PFE: Pfizer am 19.3. 1,17%, Volumen 94% normaler Tage , Dow Jones: -0,10% Aktie Symbol SK Perf. Pfizer PFE 42.300 1.17% Walgreens Boots Alliance WBA 63.770 1.09% Johnson & Johnson JNJ 138.440 ...

