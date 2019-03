Der Schweizer Photovoltaik-Anlagenbauer wird an einen asiatischen Kunden Anlagen für die Herstellung von PERC-Solarmodulen liefern. Der Auftrag hat ein Volumen von 15 Millionen Schweizer Franken.Die Meyer Burger Technology AG verzeichnet eine neue Bestellung von einem bestehenden Kunden aus Asien. Diese Bestellung umfasse die Lieferung der "MaiA6.1"-Plattform für 15 Millionen Schweizer Franken, teilte der Schweizer Photovoltaik-Anlagenbauer am Mittwoch mit; das sind umgerechnet gut 13,2 Millionen Euro. Mit dem System sei es möglich, 6000 Wafer pro Stunde für die in Massenproduktion skalierbare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...