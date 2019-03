Mark Haefele (UBS): Gute Nachrichten, die ihren Preis haben

Aktien haben Anfang 2019 den besten Jahresauftakt seit 1991 verzeichnet. Die Frage ist nun, ob ein weiterer Anstieg der Bewertungen möglich ist, zumal ein Teil der guten Nachrichten bereits eskomptiert ist, zugleich aber einige bedeutende Marktrisiken nach wie vor bestehen.

Wir erkennen immer noch Faktoren für weiteres Aufwärtspotenzial. Das globale Wirtschaftswachstum mutet stark genug an, um die Unternehmensgewinne zu stützen, jedoch nicht auf Niveaus, die Inflation oder eine viel restriktivere Geldpolitik auslösen könnten. In der Vergangenheit lagen die Bewertungen der US-Aktien in Phasen der niedrigen Inflation und geringen Arbeitslosigkeit, die wir heute verzeichnen, über dem langfristigen Durchschnitt und den aktuellen Niveaus. Dieses Umfeld dürfte sich über unseren taktischen Anlagehorizont positiv auf die Aktienbewertungen auswirken.





