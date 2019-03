Paris - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch seiner jüngsten Gewinnstrecke Tribut gezollt. Angesichts eines Kursrutsches bei den Aktien von Bayer gab der Leitindex der Eurozone um 0,56 Prozent auf 3389,91 Punkte nach.

Der französische Cac 40 bewegte sich mit minus 0,03 Prozent auf 5424,25 Zähler kaum vom Fleck. Der britische FTSE 100 ("Footsie") trat ebenfalls nahezu auf der Stelle.

Als leichte Belastung machten Börsianer die Befürchtung aus, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht so schnell beigelegt werden kann wie zunächst erhofft. Denn vor einem möglichen Abkommen zwischen den beiden Ländern soll es laut einem Pressebericht erst nochmal erneut eine Verhandlungsrunde hochrangiger Delegationen geben. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, planen der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin in der kommenden Woche eine weitere Reise nach Peking. Dabei sollen sie den chinesischen Vize-Premierminister und Chefunterhändler Liu He treffen. Das "Wall Street Journal" berief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...