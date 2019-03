New York - Die an diesem Mittwoch anstehenden geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed haben die US-Aktienmärkte zunächst in der Defensive gehalten. Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,42 Prozent auf 25 779,09 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,41 Prozent auf 2821,07 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,11 Prozent auf 7341,17 Zähler.

Die ...

