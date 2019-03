Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Dienstag um 492 Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen fiel gleichzeitig um 23,8K Kontrakte. GBP/USD kurzfristig vorsichtig Dem Cable gelang kein nachhaltiger Ausbruch über 1,3300 und so ist mit einer kurzfristigen Konsolidierung zu rechnen, während das Volumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...