Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zur Wochenmitte Einbussen hinnehmen müssen. Nachdem der Leitindex SMI erst am Dienstag eine weitere Jahresbestmarke erreicht hatte, ging es am Mittwoch wieder abwärts. Der SMI war bereits am Morgen mit Abgaben gestartet und baute die Verluste bis Handelsschluss aus. Insbesondere schwächere Finanzwerte und einige Zykliker belasteten.

In Vorfeld der US-Zinsentscheidung am Mittwochabend hielten sich die Anleger zurück. Zwar wurde vom Offenmarktausschuss der Notenbank Fed keine Anhebung erwartet, Hinweise auf den Zinskurs bis Jahresende aber schon. Auch die Handelsgespräche zwischen den USA und China blieben weiter Thema. China sei zuletzt etwas zurückgerudert, hiess es von Händlern. Die Hoffnung auf eine Einigung sei aber weiter hoch. Auch das Tauziehen um eine mögliche Brexit-Verschiebung im Vorfeld des EU-Gipfels trug zur Verunsicherung bei.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,66 Prozent tiefer auf 9'463,32 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 1,03 Prozent auf 1'457,72 Zähler, und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,56 Prozent auf 11'210,25 Punkte. Von den 30 SLI-Titeln ...

