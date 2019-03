Der Start in die deutsche "Salat- und Gemüse-Saison" erfolgt in diesem Jahr etwa drei Wochen früher als in 2018 - Parallel zum ersten "Pfälzer Frühlingsspargel" aus dem Freilandanbau, der in den nächsten Tagen gestochen wird, können sich Verbraucher wieder über erntefrische Blatt- und Kopfsalate sowie Radieschen, Rhabarber und...

Den vollständigen Artikel lesen ...